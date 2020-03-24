Бронетранспортер “Отаман” проходить заводські випробування

Бронетранспортер «Отаман-3», або як його ще називають «Отаман 6х6» проходить заводські ходові випробування.

Відео з його обкатки опублікувала в себе на сторінці у Facebook директор з розвитку ЗАТ “НПО «Практика» Юлія Висоцька.

БТР «Отаман-3» оснащений 550 сильним двигуном марки Deutz напередодні здійснював заїзди на піщаному грунті поблизу Києва.

Розробка концепції БТР «Отаман-3» розпочалась у 2016-у році, тоді ж було його вперше було продемонстровано на виставці “Зброя та Безпека”, – на той момент пропонувалось, що він буде плаваючий.

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