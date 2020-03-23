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Фільм про знамениту спільну бойову операцію УПА та польських партизанів АК проти московських окупантів віднині – у вільному онлайн-показі в Інтернеті

Дата: 23.03.2020
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Онлайн-прем’єра стрічки, у якій розповідається про відносини України та Польщі в період Другої світової та одразу після її завершення, відбулася на офіційному YouTube-каналі кінокомпанії “УМ-Груп”.

Опубліковано одразу три різні мовні версії картини:

оригінальну чотиримовну версію з українськими субтитрами, у якій персонажі спілкуються українською, польською, російською та німецькою мовами. До озвучування було залучено акторів Андрія Мостренка, Віктора Лафаровича та Катерину Білик;

версію з українським дубляжем, до якого долучилися актори Михайло Кукуюк та Катерина Качан;

версію з англійським перекладом підписів та англійськими субтитрами.
Документальний фільм “Рубіж. Грубешівська операція” розповідає про визвольну боротьбу українських повстанців з УПА та польських партизанів з АК (Армія Крайова) під час та після Другої світової війни.

Найбільш вдалою спільною польсько-українською військовою операцією повстанців став напад підрозділів УПА та ВіН (“Воля і незалежність”, вихідці з АК) на контрольоване силами НКВД повітове місто Грубешів у 1946 році.

Проєкт фільму став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку в обсязі 3 млн 468 тис. 235 грн. (100% загальної вартості виробництва). До створення картини долучилися Український та Польський інститути національної пам’яті.

Історична правда

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