Бригада ЗСУ “Холодний Яр” активно освоює у зоні ООС нові бронемашини “Варта-Новатор”

У бойові бригади Збройних Сил почали надходити бронеавтомобілі “Варта-Новатор”. Як зазначається, “Новатори” вже активно освоюють бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», повідомляє Український Тиждень. На бронеавтомобіль встановили український протитанковий ракетний комплекс “Стугна-П”.

Спеціальний броньований автомобіль «Новатор» та бойова колісна машина на шасі БРДМ-2 з протитанковим ракетним комплексом «Амулет» помічені на Донбасі, як повідомляв Український Мілітарний Портал.

Ще у листопаді 2019-го року до ЗСУ було передано першу партію з декількох десятків спеціальних броньованих автомобілів «Новатор».

«Варта-Новатор»

Спеціалізований броньований автомобіль СБА «Новатор» – це бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії “Українська Бронетехніка”.

Машина створена спеціально для підрозділів швидкого реагування Національної поліції, Нацгвардії і ЗСУ в найскладніших умовах бездоріжжя.

Якщо порівнювати “Варту-Новатор” з її попередником – базовою моделлю “Варта”, то вона компактніша, легша (повна маса 9 т.) та швидша (120 км/год по шосе).

За своїми характеристиками машина близька до КрАЗ “Спартан” і Богдан “Барс-8”.

СБА “Новатор” створено на базі посиленого шасі Ford F-550. Має довжину 6500 мм, ширину 2350 мм і висоту 2300 мм. Комплектується двигуном потужністю 300 к.с. з крутним моментом 1460 Нм.

Застосовуються безкамерні шини Continental. На автомобіль встановлена централізована система підкачки шин.

На випробуваннях “Новатор” впевнено пройшов всю трасу перешкод: піщану ділянку з глибиною піщаного шару 1 м; косогір з поперечним ухилом 200; брід глибиною 0,8 м; вертикальну стінку висотою 0,4 м; пагорб з ухилом 12%, 20% та 60% (310); а також залізничний насип з фрагментом залізничної колії загальною висотою від основи насипу до верху рейок 0,9 м.

“Варта-Новатор” виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX різної твердості (до 560) та товщини в залежності від зони бронювання. В цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4. Крім цього, всі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні у екстрених ситуаціях.

У бронеавтомобілі використано V-подібну форму днища і V-подібну геометрію самої бронекапсули. Такий захист дозволяє витримувати підрив заряду потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті, а також дозволяє в разі пошкодження днища замінити його без заміни бронекапсули. До того ж він оснащений сучасними протимінними сидіннями для екіпажу (2 людини) й десанту (3 людини) з ефектом амортизації.

“Варта-Новатор” має спеціальне освітлення в салоні (білий, червоний, синій колір) та систему повного, часткового та нічного маскувального освітлення у темний час доби.

У автомобілі встановлено камеру заднього виду із виводом на монітор, навігатор та телевізійний пристрій для виявлення та супроводження цілей, а також пересування у повній темряві.

Бронемашина обладнана системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує її за 250 мілісекунд.

Стугна-П та Новатор

На опублікованих фотографіях видно, що на бронеавтомобіль встановили український протитанковий ракетний комплекс “Стугна-П”.

Розроблений київським конструкторським бюро «Луч».

“Новатор” у 93 бригаді. Березень 2020 року. Фото: “Український Тиждень”

Протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, за допомогою 130-мм керованої ракети Р-2С.

Керована ракета Р-2С може бути оснащена різними типами бойових частин:

• тандемною кумулятивною

• уламково-фугасною

• термобаричною

Система управління протитанкового комплексу напівавтоматична, по лазерному променю. Також може здійснюватись дистанційно по телевізійному каналу

Прилад наведення «ПН-І»

• Маса: 15 кг

• Дальність виявлення цілі типу «танк» вдень: до 6500 м

• Дальність розпізнавання цілі: 2500 м

Український мілітарний портал. Усі фото зроблені в бригаді “Холодний Яр” у березні 2020 року виданням “ Український Тиждень“