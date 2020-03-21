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Спецпризначенці готуються до масового десантування у тил ворога

Дата: 21.03.2020
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На Хмельниччині, протягом двох днів практичних занять з повітрянодесантної підготовки, спецпризначенці Сил спеціальних операцій виконали близько 600 стрибків з парашутом. Стрибають розвідники у світлу пору доби з десантно-парашутними системами Д-6 та типу «Крило» з висоти 800 та 3000 метрів.

19-20 березня екіпаж військово-транспортного вертольота Мі-8МТ, що входить до складу окремої бригади армійської авіації (м. Новий Калинів), виконав 36 підйомів з розвідниками на борту.

 Військовослужбовці стрибають в умовний тил противника, тому всі з особистою зброєю, але не в повному бойовому спорядженні. На території «ворога» спецпризначенці у складі груп виконують розвідувально-диверсійні завдання, після чого виходять на точку збору для подальшої евакуації.

Навчання триватимуть до кінця березня.

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