Спецпризначенці готуються до масового десантування у тил ворога

На Хмельниччині, протягом двох днів практичних занять з повітрянодесантної підготовки, спецпризначенці Сил спеціальних операцій виконали близько 600 стрибків з парашутом. Стрибають розвідники у світлу пору доби з десантно-парашутними системами Д-6 та типу «Крило» з висоти 800 та 3000 метрів.

19-20 березня екіпаж військово-транспортного вертольота Мі-8МТ, що входить до складу окремої бригади армійської авіації (м. Новий Калинів), виконав 36 підйомів з розвідниками на борту.

Військовослужбовці стрибають в умовний тил противника, тому всі з особистою зброєю, але не в повному бойовому спорядженні. На території «ворога» спецпризначенці у складі груп виконують розвідувально-диверсійні завдання, після чого виходять на точку збору для подальшої евакуації.

Навчання триватимуть до кінця березня.