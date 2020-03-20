Українці знову гуртуються: волонтери підвозять медиків на роботу

Українці в часі небезпеки знову гуртуються – з власними автомобілями кооперуються, щоб підвозити на роботу медичний персонал.

Соцмережами та меседжерами котиться флешмоб під одразу кількома хештегами: #підвези_сусіда_медика_до_роботи та #підвезимедиканароботу.

Необхідність такого кроку для багатьох стала очевидною після того, як у Києві, Харкові та Дніпрі припинили роботу метрополітенів на період карантину.

Нагадаємо, в Україні він оголошений до 3 квітня. Причина – світова пандемія коронавірусу.

У середу, 18 березня, деякі медики добиралися на роботу по кілька годин.

Щоб долучитися до акції та знайти лікаря, медсестру чи інший персонал лікарень, який потребує допомоги, вступайте у групи:

Загальноукраїнська група “Підвези медика на роботу в Telegram

Київ та область: група “Підвези медика на роботу” в Viber

Дніпро: група “Подвези на работу Днепр” у Viber

Інші міста також долучаються до ініціативи:

Одеса: група “ОдессаПодвезуМедработника” у Viber

Львів: група “Поїхали на роботу разом – Львів” у Facebook

Миколаїв: група “Довези медика до роботи!” у Viber

У свою чергу міністр охорони здоров’я Ілля Ємець 19 березня закликав транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину.

“Я звертаюся до всіх державних та комерційних транспортних компаній країни, пасажирських перевізників та органів місцевої влади. Закликаю вас об’єднатися та разом створити умови для того, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим.

Ми маємо подбати про українських лікарів, щоб урятувати всю країну. Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя“, – цитує очільника пресслужба МОЗ.