Мобільний додаток “Джура” для військових поповнився онлайн курсами з кібербезпеки

Мобільна аплікація “Джура” поповнилась безкоштовними онлайн курсами з кібербезпеки, а також рядом інших важливих оновлень.
Відповідне оновлення вже можна завантажити у Google Play.
Всі військові, які користуються додатком, отримали на свої поштові скриньки посилання на безкоштовний курс з підвищення кваліфікації з кібербезпеки.
Після успішного проходження цього курсу користувачі отримають електронний сертифікат.
Також серед оновлень – це візуалізація 606 Наказу “Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв”.
У цьому розділі будь-який військовий може побачити, які нарукавні емблеми, берети та беретні знаки відповідають видам чи родам військ.
Наступне доповнення — розділ Соціальний захист військових. Тут зібрані нормативні документи, що регламентують право на грошову допомогу, порядок отримання УБД, пільги військовим та інше.
Також серед важливих оновлень аплікації – довідник поповнився Бойовим статутом Сухопутних військ Збройних Сил України, а саме Частиною ІІІ “Взвод, відділення, екіпаж танка”.
У січні 2020 року мобільна аплікація “Джура“ поповнилась медичним довідником, а також Статутами Збройних Сил України.
Загалом за пів року існування додатку, ним вже користуються понад 25 тисяч юзерів. Щодня його встановлюють близько 100 нових користувачів, долучайтесь до нього і Ви: Завантажити додаток