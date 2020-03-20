Мобільний додаток “Джура” для військових поповнився онлайн курсами з кібербезпеки

Мобільна аплікація “Джура” поповнилась безкоштовними онлайн курсами з кібербезпеки, а також рядом інших важливих оновлень.

Відповідне оновлення вже можна завантажити у Google Play.

Всі військові, які користуються додатком, отримали на свої поштові скриньки посилання на безкоштовний курс з підвищення кваліфікації з кібербезпеки.

Після успішного проходження цього курсу користувачі отримають електронний сертифікат.

Також серед оновлень – це візуалізація 606 Наказу “Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв”.

У цьому розділі будь-який військовий може побачити, які нарукавні емблеми, берети та беретні знаки відповідають видам чи родам військ.

Наступне доповнення — розділ Соціальний захист військових. Тут зібрані нормативні документи, що регламентують право на грошову допомогу, порядок отримання УБД, пільги військовим та інше.

Також серед важливих оновлень аплікації – довідник поповнився Бойовим статутом Сухопутних військ Збройних Сил України, а саме Частиною ІІІ “Взвод, відділення, екіпаж танка”.

У січні 2020 року мобільна аплікація “Джура“ поповнилась медичним довідником, а також Статутами Збройних Сил України.

Загалом за пів року існування додатку, ним вже користуються понад 25 тисяч юзерів. Щодня його встановлюють близько 100 нових користувачів, долучайтесь до нього і Ви: Завантажити додаток