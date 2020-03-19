У старому будинку в Одесі виявили українські фрески, яким більше 100 років

Знахідку виявили у старому будинку на вулиці Затишній, 3, повідомляє Газета.UA із посиланням на місцевий сайт 048.ua.

Фрески, знайдені під старою штукатуркою одеського будинку – приблизно початку ХХ століття із зображенням сцен із життя українців. Зображено картини з сільського життя – білі хатки-мазанки, криті соломою, козаків у шароварах із шаблями та зимові пейзажі.

Виявили фрески місцеві та показали одеському краєзнавцю Дмитру Жданову.

“Ці фрески – копії з вітальних листівок авторства відомого українського й одеського художника кінця XIX – початку XX століть Амвросія Ждахи. Колекція цих листівок зберігається в Одеському краєзнавчому музеї.

Листівки друкували в Одесі, на кожній з них написано слова й ноти старовинних українських пісень. Того часу вони були популярні серед одеситів і не тільки”, – зазначає керівник Південного відділення Українського інституту Національної пам’яті Сергій Гуцалюк.