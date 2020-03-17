Екіпажі “Градів” тренуються відбивати танкові атаки ворога

Як відомо, ще у 2015 році у Мінську досягнуто домовленості щодо відведення важких озброєнь калібром 100 мм і вище, а також танків, артилерійських гармат калібром до 100 мм та мінометів калібром до 120 мм (включно). Україна чітко й послідовно дотримується взятих зобов’язань. Тож уся артилерія й танки об’єднаних Сил перебувають у межах районів відведення — на відстанях від переднього краю оборони відповідно до своїх калібрів. Утім, українська «арта» завжди напоготові й у разі загострення ситуації швидко прибуває на вогневі позиції поблизу лінії зіткнення й дає відсіч ворогу. Отже, їй слід постійно підтримувати рівень натренованості й вишколу. Це можна зробити виключно в полігонних умовах, тому в ракетних військах та артилерії об’єднаних Сил постійно відбуваються різні конкурси, змагання й тренування.

Як розповідає начальник ракетних військ і артилерії об’єднаних Сил полковник Богдан Союшкін, командування намагається не втратити щонайменшої нагоди для тренування розрахунків артилерійських систем. І навіть якщо відбувається конкурс на найкращий артилерійський розрахунок, під час його проведення відпрацьовують й різні ввідні, завдяки яким відбувається бойове навчання гармашів.

Так, під час одного з навчань артилерії та ракетних військ об’єднаних Сил на тактичному фоні проведено інструкторсько-методичне заняття з реактивним артилерійським взводом щодо дій особового складу під час відбиття танкової атаки.

АрміяInform