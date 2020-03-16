У Львові добровольці “Айдару” відкрили приватний мілітарний музей “Штурм”

14 березня у Львові відкрився перший в Україні приватний військовий музей «Штурм». Його засновником став відомий волонтер-доброволець Володимир Правосудов. Зібрані ним експонати красномовно розповідають про намагання ворогів загарбати українські землі, починаючи від козацької доби й закінчуючи сучасною військовою агресією проти нашої держави. У виставкових вітринах можна побачити військові однострої, зброю та навіть кіно- та фотоапарати початку минулого сторіччя як засіб тодішньої інформаційної боротьби.

– Це невелика частина всього того, що нам удалось зібрати, – розповів засновник музею боєць-доброволець Володимир Правосудов. – Але це стане основою великої експозиції та документального свідчення боротьби українського народу за власну свободу.

У приватній мілітарній колекції Володимира Правосудова близько 3 тисяч одиниць зброї, військових одностроїв, топографічних мап, відзнак і нагород, плакатів, газет, раритетних документів, поштівок, світлин. Починаючи від XVII століття і до сьогодення. Найбільшу частину колекції становить старовинна зброя часів Наполеона, Першої та Другої світових воєн. Серед експонатів близько 300 пістолетів різних епох і фірм виробників, кулемети, гвинтівки, холодна зброя тощо.

Свій шлях сучасного опору новітній російській окупації Володимир Правосудов почав ще на Майдані. А згодом уже вивозив поранених і вбитих побратимів з Луганського аеропорту. На відкриття музею прийшло чимало співслужбовців Володимира.

– Сьогодні я відвідав свого бойового побратима, – розповів командир другої штурмової роти батальйону «Айдар» лейтенант Максим Павленко. – Дуже добре, що в нашій державі є такі люди, що не дають забути всю ту багатовікову історію боротьби за незалежність. Володимир доклав неймовірних зусиль, щоб цей музей став реальністю. І тепер ми можемо доторкнутись до тієї правдивої воєнної історії України.

Оглянути музей можуть усі охочі протягом робочого часу з понеділка по п’ятницю: місто Львів, вулиця Персенківка, будинок 17.