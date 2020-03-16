На час карантину українські фільми стануть доступними у легальному інтернет-показі

У зв’язку з закриттям кінотеатрів та закладів культури внаслідок карантину куратори онлайн-платформи «Такфліксу» планують активніше викладати нові фільми.

Уже 13 березня на платформі takflix.com з’явилася драма Марисі Нікітюк «Коли падають дерева». Український фільм-учасник Берлінале буде в доступі до кінця квітня.

Для режисерки це перший повнометражний фільм. А ще Марися Нікітюк є водночас і авторкою сценарію.

«Це моя особиста історія. Багато чого з неї я пережила у дитинстві», – розповіла режисерка після прем’єри фільму в Берліні.

Створювався фільм в українсько-польсько-македонській копродукції. З українського боку фільм робився за підтримки Держкіно та Solar Media Entertainment. У травні 2016 року сценарій фільму став переможцем церемонії ScripTeast Award, яка проводилась під час Каннського фестивалю.

«Коли падають дерева» – кіно, що водночас розповідає звичні життєві історії та стирає кордони між снами та реальністю. Історія кохання Лариски (Анастасія Пустовіт) та Шрама (Максим Самчик) розгортається на очах у маленької Вітки (Соня Халаімова). Ця історія і романтична, і пристрасна, і трагічна водночас. Крім того, дитячий погляд на неї додає їй чистоти сприйняття та безпосередності.

Також на takflix.com можна переглянути комунальну трагікомедію Надії Парфан «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго», мюзикл Олени Дем’яненко «Гуцулка Ксеня» та мок’юментарі Корнія Грицюка «2020. Безлюдна країна».

Нагадаємо, стрімінгова платформа для легального перегляду нового українського кіно Takflix.com запрацювала 31 грудня 2019 року. З часом вона має перетворитись на повноформатний онлайн-кінотеатр.

Своєю основною метою автори проекту називають бажання, щоб українські фільми були легально доступними онлайн у будь-якій точці планети у будь-який час.

Також у зв’язку з тим, що прем’єра нової картини Михайла Іллєнка «Толока» відкладено через карантин, автори картини вирішили прикрасити своїм шанувальникам очікування обіцяють показувати безкоштовно попередню картину режисера «ТойХтоПройшовКрізьВогонь». Фільм став доступним на YouTube-каналі компанії InsightMedia 12 березня. Продюсери обіцяють, що такі покази стануть регулярними.

Нагадаємо, «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» побував в українському прокаті у 2012 році. Фільм розповідає про Івана Додоки з Полтавщини, який під час війни стає радянським військовим льотчиком, Героєм Радянського Союзу. Після німецького полону він потрапляє у радянський табір, і зрештою, опиняється у Канаді, де стає вождем тамтешнього індіанського племені. Прототипом головного героя є Іван Даценко.

Головну роль у картині зіграв актор Дмитро Лінартович, якого після завершення карантину глядачі зможуть побачити і у «Толоці».

14 березня у вільному доступі з’явився документальний фільм «Рубіж. Грубешівська операція», створений кінокомпанією УМ-Груп на замовлення Державного агентства з питань кіно у 2019 році. Режисеркою фільму є Олеся Моргунець-Ісаєнко. Два воїни – один з Української повстанської армії, другий – з польської Армії Крайової розповідають про жахи радянської та німецької окупації у 1939-1946 роках та сперечаються про колишні взаємні кривди. Вони билися з нацистами, протистояли комуністам, нівечили долі одне одному, але врешті-решт усвідомили, що їхня взаємна боротьба була завжди вигідна лише сильним цього світу – спершу Гітлеру, а пізніше – Сталіну. Їхня історія – це історія двох народів, які пройшли шлях від ненависті до єднання у боротьбі проти спільного ворога – нещадної комуністичної імперії.

Zaxid.net