Волонтери Черкащини продовжують допомагати військовим у зоні ООС

Ні епідемічні, ні фінансові, ні погодні проблеми не стають на заваді волонтерам Черкащини, які продовжують допомагати фронту.

Так, днями передові позиції українських воїнів у районі Зайцевого та Майорська перевідали активісти Благодійної організації «Волонтери Черкащини». Мікроавтобус, яким кермував отець Василь Циріль (настоятель храмів Св. Петра і Павла в Чигирині та Св. Петра Калнишевського у Холодному Яру), здолавши сотні кілометрів, привіз бійцям електрокабель, будівельні матеріали, інструменти, а також – овочі, фрукти, рибу та інші продукти харчування.

Зібрати необхідне допомогли благодійники: Бондаренко М.І., Бойко Володимир, Бак Сергій, Ганенко С.А., Онуфрієвич С.М., Трощинська О.І., Дмух Б.Л.- нотаріус м. Київ, Стецівська ЗОШ, Трушівська ЗОШ, Рацівська ЗОШ, НВК 2, Тінчанська ЗОШ і дит. Садок, Міщенко В.І, Романча Ю.М., Мірошник А.В. , Вовкогон Володимир, ТОВ «Маїс» Налбалдян А. М., Пилипенко С.П., Литвин П.М., ГО «Рибалки Чигирина», Дубовий В.І., Ігуменя Катерина, Задніпряний Є.М., Лавріненко В.В., “СТОВ Суботів”, «Вільне козацтво Холодного Яру», Сергієнко Д.В., Павлов О.О.

Дещо раніше побувала на фронті група волонтерів з Черкас – Зоя Бойченко, Павло Собко, Юрій Кулик та Олександр Третяков. Здолавши за два дні понад півтори тисячі кілометрів, відвідали бійців з 10-ї гірсько-штурмової бригади, 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу та 13-го розвідбатальйону. Окрім будматеріалів, маскувальних сіток, спорядження, продуктів харчування, бійцям передали і кровоспинні, знеболюючі та противірусні ліки, а ще – квадрокоптер для ведення розвідки і спостереження.

«Не втомились, – каже волонтер з Черкас Павло Собко. – Бо поки триває війна, фронт завжди потребуватиме допомоги, не зважаючи на диванних експертів та любителів на мові окупанта вилити чергову порцію бруду на волотерів…»

Олександр БРАВАДА