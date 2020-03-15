Під час військови[ навчань відпрацьовано взаємодію з екіпажами зенітно-ракетних комплексів С-300

На базі Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування “Схід” відбулося показове тактичне навчання одного з зенітних ракетних дивізіонів.

Було відпрацьовано порядок підготовки та здійснення маршу, організація зв’язку, охорони та оборони під час руху в район виконання завдань, – повідомляється на сторінці у соціальній мережі повітряного командування “Схід”.

На навчання відпрацювали і взаємодію iз зенітно-ракетними комплексами С-300.

В пункті постійної дислокації під час заняття з тактичної медицини зенітники продемонстрували практичні дії в ході зупинки кровотечі та захисту рани, порядок евакуації поранених військовослужбовців.

Біля КПП військової частини разом з представниками національної поліції військовослужбовці показали алгоритм практичних дій під час блокування та перешкоджання руху колони військової техніки місцевим населенням.

Під час активної фази навчань військовослужбовці злагоджено та професійно відбили напад диверсійно-розвідувальної групи умовного противника.

Зенітники продемонстрували бойовий вишкіл під час ведення протиповітряного бою по контрольним та імітованим цілям.

Також було відпрацьовано питання зайняття стартової позиції з ходу з мінімальним часом готовності до ведення протиповітряного бою.

Відзначається, що високий рівень підготовки та злагодженості особового складу підрозділу полку та його готовність дозволяє залучатися до виконання бойових завдань в зоні проведення ООС на території Луганської та Донецької областей.

