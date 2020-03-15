Багатотисячний Марш добровольців у Києві пройшов під гаслом “Ні капітуляції!”

У столиці відбулися масові заходи, приурочені до Дня добровольця.

День добровольця відзначають в Україні 14 березня. Саме цього дня шість років тому п’ять сотень добровольців з Майдану в Києві першими пішли на фронт, йдеться у сюжеті ТСН на телеканалі “1+1″.

Тоді до лав першого добровольчого батальйону здебільшого увійшли люди не пов’язані зі збройними силами. Однак завдяки їм у 2014 році, коли армія ще була деморалізована, вдалося стримати російську агресію.

Добровольців, які стали на захист країни, вшанували біля Михайлівського собору. Там відбувся молебень за загиблими захисниками України. Потім центральними вулицями Києва пройшов багатотисячний марш патріотів. Завершився він біля офісу Президента. Мітингувальники обурені створенням консультативної ради, до якої за останніми мінськими протоколами мають увійти представники України та самопроголошених “ЛДНР”, а Росія виступає спостерігачем. Ветерани закликали президента не домовлятися з ворогом за рахунок інтересів України.

А вже ввечері мітинг зібрався під посольством Росії. Марш розпочався близько 19 години. Розпочинали ходу біля Міністерства оборони і зупинились біля посольства РФ. Акцію влаштували для того, щоб нагадати країні-агресору, що Крим, Донецьк та Луганськ – це Україна. Також висловили свою думку, що Росію неможна робити спостерігачем і домовлятися напряму з ЛДНР.

Посольство РФ заздалегідь обнесли додатковим парканом, а безпеку забезпечували кілька сотень правоохоронців. Загалом акція проходила спокійно. Лише одного разу в бік посольства полетів “предмет, схожий на сигнальну ракету”…

ТСН , фото “Радіо Свобода”