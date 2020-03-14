Українець визнаний найкращим скелелазом у світі

Український спортсмен Сергій Топішко переміг у всесвітніх змаганнях з боулдерінгу (підвид змагань із скелелазіння) Studio Bloc Masters 2020 року, які відбулися в німецькому місті Пфунгштадт.

Про це повідомляє 4sport.

Як відзначають на сайті, Studio Bloc Masters – це найбільші в світі змагання з боулдерінгу, в яких змагаються найсильніші скелелази планети. Кваліфікаційний раунд складається з 80 боулдерінгових проблем (маршрутів), а результат кожного спортсмена залежить від того, наскільки швидко він зміг пройти свої найскладніші 20 проблем.

Сергій Топішко живе в Києві. Він – вимушений переселенець з Луганська, після того, як місто захопили проросійські терористи. На змаганнях у німецькому Пфунгштадті Топішко виграв, вирвавши перемогу у найближчого суперника – спортсмена з Росії.