Україна на два тижні закриває кордони для іноземних громадян

Через поширення коронавірусу Україна із 15 березня на два тижні закриє кордон для іноземних громадян.

Обмеження на в’їзд в Україну, встановлені Радою національної безпеки і оборони, не поширюються на міжнародні вантажні перевезення. Про це 13 березня повідомило Міністерство інфраструктури України.

“За рішенням РНБО, через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Громадяни України матимуть змогу повернутися в Україну. Установлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються”, – розповіли в міністерстві.

13 березня в межах заходів щодо стримування розповсюдження коронавірусу SARS-CoV-2 РНБО вирішила на 14 днів цілковито заборонити в’їзд на територію країни іноземних громадян. Українців, які повертаються додому із країн, де зафіксовано випадки коронавірусу, доправлятимуть на обсервацію.

Із 12 березня в Україні через поширення коронавірусної інфекції запроваджено карантин: у країні заборонили масові заходи (з понад 200 учасниками) і закрили навчальні заклади. Обмежувальні заходи триватимуть три тижні – до 3 квітня.

Поширення коронавірусної інфекції COVID-19 почалося у грудні 2019 року в китайському Ухані. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними ВООЗ, станом на 12 березня, коронавірусом інфіковано 125 048 осіб у понад 100 країнах, 4613 осіб померли. Більшість смертей – 3173 – зафіксовано в Китаї.

Станом на 13 березня в Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом, одна із хворих, 71-річна жителька Житомирської області, померла.

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