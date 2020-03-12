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Готується до друку книга “Останній лицар гетьмана” – про Чигирин часів Петра Дорошенка

Дата: 12.03.2020
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 Мандрівку в часі,  поринувши із сучасності у таємничу епоху козацької України з її славними воїнами та загадковими лицарями – характерниками, пропонує здійснити київська письменниця Оксана Зененко, чий історичний роман “Останній лицар гетьмана” невдовзі має вийти друком.

Про це повідомляє “Козацький край”.

Разом із героями можна пережити дивовижне кохання й побачити бурхливі події визвольної війни гетьмана Дорошенка… Відчути захват перемог і дізнатись причини гірких поразок, що, залишаючись непоміченими, й досі відгукуються у нашому сьогоденні…

Книга готується до друку у видавництві “Український пріоритет”, а рекомендуючи її до прочитання, письменниця розмістила зображення книги на фоні “Гетьманської резиденції” у Чигирині на Черкащині. На Замковій горі у цьому місті, в бастіоні Дорошенка, відбувається частина подій, описаних у книзі…

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