Українцям слід бути уважними: через коронавірус з 12 березня вводяться обмеження на авіаперельоти в цілий ряд країн

МАУ через коронавірус скасовує рейси у багато країн світу, де спостерігаються спалахи епідемії COVID-19. Стало відомо, куди можна буде літати, а також орієнтовні терміни дії заборони на перельоти, передають Патріоти України.
Так, на сторінці авіаперевізника в Facebook з’явилося попереджувальне повідомлення, в якому сказано про скасування деяких рейсів в такі країни:
- Італію,
- Швейцарію,
- Грецію,
- Німеччину,
- Ізраїль,
- Іспанію,
- Великобританію,
- Литву,
- Азербайджан,
- Туреччину,
- Польщу,
- Угорщину,
- Австрію,
- Чехію,
- Фінляндію,
- Данію.
У авіаперевізника зазначили, що на такі заходи вони пішли через рекомендації урядів багатьох країн про уникнення масових заходів, а також через зниження попиту на квитки по цим напрямкам.
“Пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні, будуть проінформовані про будь-які зміни у розкладі заздалегідь”, – сказано в повідомленні.
Варто зазначити, що скасування деяких рейсів не означає повне припинення авіасполучення з країною. Приміром, в столицю Італії Рим, польоти поки не скасовують. А ось у Венецію і Мілан деякі рейси скасували.
Скасування рейсів триватиме з 12 березня до початку квітня (терміни варіюються).
Крім того, розглядає питання можливості зміни польотної програми через коронавірус і українська авіакомпанія SkyUp.