Фото, зроблене з дрона в Умані на Черкащині, визнане одним з найкращих у світі

Євген Самученко зробив знімок Magic tree та потрапив в шорт-лист міжнародного конкурсу International Mountain, Nature and Adventure Photo Contest.

Фотографія була зроблена в Умані на Черкащині, а саме нагородження відбудеться 8 травня в Іспанії.

Після цього роботу представлять у рамках міжнародної виставки.

Всього в шорт-лист потрапило дев’ять світлин від фотографів зі всього світу.

Про фотографа

Фотограф Євген Самученко (псевдонім Q-lieb-in) родом з Одеси. Він знімає природу та стріт. Євген призер багатьох міжнародних конкурсів серед фотографів

Минулого місяця фотопроєкт «Рожева планета» представили на одному з самих великих фотоконкурсів світу — Sony World Photo Awards. Його знімки потрапили до шорт-листу конкурсу, в якому брало участь 135 000 кадрів зі 163 країн світу.

Також 2016 року світлина Євгена під назвою «Чумацький шлях над океаном хмар» стала одним з самих популярних наукових знімків. Фотографію було зроблено на висоті 4 400 метрів, на вершині Гімалаїв.

Кадр потрапив до фотопроєкту від Вuzzfeed, де зібрали 27 кращих знімків зі всього світу.

Окрім того Євген потрапив до шорт-листу премії «Науковий фотограф року» від Королівської спільноти фотографів.