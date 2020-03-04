Видавництво “Український пріоритет” презентує одразу три потужні патріотичні книги

Видавництво Український пріоритет пропонує увазі справжніх патріотів три нові потужні книги про різні часи єдиної Визвольної боротьби нації.

“Бог задумав інакше” — про Хмельницького без прикрас, без ідеологічного намулу. Ми знаємо про Богдана Гетьмана ледь не все ще з уроків історії, та що відомо про нього до його гетьманства? Чи справді Сотник Хмельницький на чолі козацького корпусу разом з отаманом Сірком 1645 року взяли неприступну іспанську фортецю Дюнкерк? Вітчизняні історики ламають списи, намагаючись спростувати чи довести участь козаків в осаді Дюнкерка.

Радикальним повстанцем Богдан став не одразу і підняв козаків проти Польщі тільки після того, як не знайшов справедливості в судах, і почув від короля Владислава: “Ти — вільний козак. Здобудь справедливість своєю шаблею!” Автор дає новий погляд на битву під Берестечком і її результати, та чи неминучою була Переяславська угода?Хмельницький, об’єднавши український народ в націю, намагався вибороти незалежність. Але Бог задумав інакше.

“Отаман Болбочан”. Петро Болбочан — найуспішніший з українських полководців, і, мабуть, найбільш недооцінений українською історією. Командуючи військами Лівобережної України армії УНР, він взяв “неприступний” Крим і стримував антибільшовицький фронт шириною 600 км! Аристократ духу, Болбочан був чи не єдиним переконаним антикомуністом серед еліти УНР, хворої на соціал-демократію, що і призвело до його трагічної загибелі.

“Сотенний Лис”. Про нього — Георгія Юрченка (сотенного Лиса) — майже нічого немає в архівах КДБ. “Лис” успішно командував чи не єдиною в усій УПА кінною сотнею особливого призначення з 1942-43-го й до самої смерті наприкінці 1946-го. Міг серед білого дня захопити райвідділ Держбезпеки або НКВС в Костополі, чи провести експроприаційний акт в районному банку. Колишній кавалерист Війська Польського на скаку з револьвера перебивав телеграфний кабель і навчив цьому своїх бійців. А головною причиною “забуття” большовиками “Лиса” було зухвале знущання Сотенного над ними: він захоплював у полон НКВСівців, але не розстрілював їх, а роздягав до кальсон і водив строєм по району, змушуючи співати “Інтернаціонал”. Десятки сотень карателів зі спецзагонів НКВС не змогли впіймати його живим і не знайшли його могили після загибелі.

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