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На Луганщині взято під варту двох затриманих бойовиків “ЛНР”

Дата: 04.03.2020
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Служба безпеки України повідомила про підозру двом учасникам незаконних збройних формувань, які раніше були затримані військовослужбовцями підрозділів операції Об’єднаних сил з інтервалом у кілька днів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, обидва фігуранти є мешканцями тимчасово окупованої Горлівки. Один з них приєднався до лав терористичного угруповання так званої «ДНР» після звільнення з виправної колонії. Перебуваючи на «посаді» кулеметника бандформування, він брав участь у бойових діях проти українських підрозділів на території Донецької та Луганської областей.  Інший фігурант справи після підготовки у тренувальному центрі бойовиків на тимчасово окупованій території Луганщини виконував обов’язки командира відділення одного з угруповань так званої «ДНР» в районі Горлівки та Дебальцевого.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.   Заходи проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

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