У бригаді ЗСУ “Холодний Яр” на Донбасі помічено свіжі технічні розробки: спецбронемашину “Новатор” і ракетний комплекс “Амулет”

Спеціальний броньований автомобіль «Новатор» та бойова колісна машина на шасі БРДМ-2 з протитанковим ракетним комплексом «Амулет» помічені на Донбасі.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Ці спеціалізовані бойові машини «засвітилися» на відео 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» – «Наші щоденні трофі-рейди».

Як відомо, обидві новинки ще не проходили державні випробування, то з якою метою «Новатор» та «Амулет» знаходяться на Донбасі не відомо, і як один з варіантів можливо розглянути дослідну експлуатацію у військах.

У листопаді 2019-го року до ЗСУ було передано партію з декількох десятків спеціальних броньованих автомобілів «Новатор».

Згодом Державне підприємство “Державне київське конструкторське бюро “ЛУЧ” представило бойову колісну машину на шасі БРДМ-2 з протитанковим ракетним комплексом «Амулет».

Протитанковий ракетний комплекс «Амулет» використовує керовані ракети типу РК-2С (тандемно-кумулятивні) та РК-2ОФ (уламково-фугасні) аналогічні ПТРК «Стугна».

Український мілітарний портал