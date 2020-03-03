Мечі, щити та обладунки: як “Кузня фантазій” робить копії історичної зброї для українських фільмів

Нещодавно український кінопрокат сколихнула хвиля крутих історичних фільмів: від “Захара Беркута” до “Відданої”. Та чи задумувались ви колись, хто робить красиву зброю та обладунки для кіно?

В Україні працює “Кузня фантазій”. Там майстри-ковалі виготовляють такі історичні репліки амуніції для знімальних майданчиків, що в Голлівуді позаздрили б. А ще, тут ревно слідкують за тим, аби герої кінострічок на 100% виглядали автентичними та відповідали своїй історичній епосі.

Максим Рог 2015-го року у Києві заснував “Кузню фантазій”. За освітою – архітектор. Любов до історії та старовинної зброї відчував ще з дитинства. У 1994 році почав тренуватися в боях на мечах. А вже в 1999-му виграв титул першості на змаганнях в Україні, а 2000-му – у Польщі.

“Освіта архітектора зараз допомагає в роботі: від креслень на папері, до виготовлення 3D копії виробу”, – каже Максим. Спеціалізація кузні: виготовлення рапір, мечів і піхов до них, кинджалів, клинків, катан, шабель, обладунків, щитів, сокир, костюмів і деталей до них. Для зйомок кіношники реквізит купують, або орендують. Наші роботи можна побачити в українських фільмах: “Сторожова застава”, “Захар Беркут”, “Король Данило”, “Олекса Довбуш” та серіалах “Слов’яни”, “Абсолютно брехлива історія”.

У фільмі “Сторожова застава” для масовки зробили 95 щитів. А у кінострічці “Віддана” використовують наш шолом та деталі для уніформи часів Австро-Угорщини. Тоді довелося попрацювати над реконструкцією за фотографіями та малюнками, адже автентичного не знайшли.

При зйомках крупним планом важливо, щоб річ була максимально автентичною з усіма пропрацьованими деталями. А для загального плану можна використовувати поліуретанові вироби, пофарбовані під метал.

Реквізит нашої кузні використали для обкладинки книги “Вогневир”.

Придбати меч, “як у короля Артура”

Сталеві мечі коштують від 3,5 до 16 тисяч гривень. Ціна залежить від використаного металу та складності роботи. Якщо буде інкрустовано бронзу чи інші метали, то вартість зросте. Крім того, виготовляємо шкіряні піхви, ціна яких від 3 тисяч.

Сталевий полуторний меч: довжина – 117 см, вага – 1480 грамів, гартування – 51 одиниця

Ми не обманюємо колекціонерів, мовляв, мечі знайдено у бабусі на городі, а тепер готові їх продати. Одразу попереджаємо, що виготовляємо репліки – історичні реконструкції. Наша родзинка – це має бути точна копія зброї чи амуніції тієї епохи, про яку заявлено.

Як роблять амуніцію

• Перший крок – дослідження. Визначаємо, до якого історичного періоду належить тип амуніції, який тоді використовувався метал, як оздоблювали, яка специфіка.

• Робимо ескіз на папері.

• Робимо об’ємний ескіз: відливаємо з ювелірного воску, або друкуємо на 3D принтері.

• Виготовляємо оригінальну модель з металу. Якщо є складність в обробці – віддаємо заготовку на аутсорс.

Зброя для серіалу “Слов’яни”

Для героїв серіалу “Слов’яни” підбирали безліч типів зброї, адже там перетин культурних нашарувань. Головний герой має унікальний меч – “меровінг”. Він на кілька століть старіший, ніж мечі вікінгів. А свою назву отримав від династії франкських правителів.

Меч “меровінг”: має набірний ефес з бронзи, дерева та рогу оленя. Верхівка навершя вирізана з ювелірного воску та відлита у бронзі. Характерною рисою піхов мечів цього періоду є спеціальна накладка з деревини, крізь яку проходить ремінь кріплення

За сюжетом серіалу, у VII сторіччі слов’яни воювали з кочовиками-завойниками – аварами, для яких зробили “хижу” шаблю. Форма леза і руків’я була подібна у різних кочових народів – аварів, хозар, мадярів між VІ та XI ст. Аварська шабля не збереглася, тому досліджували, якими в той час користувалися сусідні племена. Основою нашого варіанту взяли шаблю з кургану Гочево.

Якось зробили шолом, який важив майже 5 кілограмів. Актор не зміг в ньому довго рухатися через вагу і недостатню підготовку. Зробили ще одну копію з поліуретану і пофарбували його під метал. Новий шолом важив трохи більше кілограма.

Найлегше відтворювати обладунки вікінгів, з декількох причин. По-перше, їхню амуніцію можна знайти у багатьох музеях. По-друге, вони носили захисні щити і кольчугу під ним, тому це не так складно відтворити.

Що стосується лицарських обладунків – вони складніші у виконанні. Адже потрібно продумувати і підганяти деталі так, щоби воїн міг рухатися в своєму костюмі. Крім того, потрібно пам’ятати про вагу, щоб костюм не виявився надто важким. Це все вимагає великої майстерності.

Постійні клієнти – фехтувальники, каскадери і косплеєри

Для каскадерів робимо зброю, яка допомагає безпечно тренуватися. Це можуть бути кинджали чи рапіри з полімерним лезом. Вага і форма зберігається, але немає пошкоджень від леза.

У Харкові та Дніпрі незабаром пройдуть турніри з фехтування, у яких ми надаємо учасникам інвентар. А також виступаємо головним спонсором івенту, тому подаруємо приз переможцю.

Косплеєри фанатіють від зброї з пінополімеру та латексу. Сокири, молоти, мечі із Warcraft, щит урук-хая чи тесак із фільму “Володар перснів” – безліч варіантів для любителів зброї.

Як вдається просуватися в Україні і світі

Партнери, які шукають реквізити для своїх фільмів – знаходять нас через Фейсбук.

Їздимо на тематичні виставки історичних реконструкцій по Україні та закордон. Минулого року відвідали Литву та Швецію.

Маємо сторінку на сайті хенд-мейду Etsi, але там виникла складність, бо у нас досі не запрацював PayPal.

Зараз співпрацюємо з партнерами із Грузії. Для них нещодавно зробили лицарські обладунки на робота, який працює у парку розваг.

ШоТам

