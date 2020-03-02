Турецькі безпілотники Bayaraktar продемонстрували високу ефективність у сучасній війні. Такими ж безпілотниками озброєні і ЗСУ…

Очолювана Путіним коаліція вперше зіткнулася з противником, який масовано, точно, і ефективно б’є з повітря. Про це пише російський Telegram-канал “Пальто Сухейль”, коментуючи застосування Туреччиною ударних безпілотних літальних апаратів в провінції Ідліб, зазначають Патріоти України.

“Турецькі Bayaraktar’и дійсно дуже неприємна штука. А коли низька хмарність і їх відмінно чути, але не видно, неприємніше вдвічі. У порівнянні з ударними БПЛА копетри ДАЕШей (так у Росії все частіше називають ІДІЛ.-ред.) – дитяча іграшка. Хоча і вони в змозі попсувати кров.

А ось УБПЛА при відсутності ППО – біль для всіх сухопутних сил. Арта нормально працювати не може, бронетехніка теж. Піхоті важко. І це все логічно.

Сирійцям доведеться відучуватись ходити і стояти натовпами, вчитися ховати техніку. Фактично вони зараз вперше зіткнулися з противником, який боляче б’є з повітря, удари томагавків і разові авіанальоти Коаліції не беруться до уваги.

Фактично БПЛА в таких умовах підміняють фронтову авіацію. Сирійцям треба вчитися. Та й не сирійцям, які не працювали в умовах недружнього неба, теж (іранцям та “туристам Путіна”.-ПУ)” – бідкається росіянин.

Про те, як змінився характер бойових дій після того, як Туреччина почала завдавати ударів по позиціях сирійських військ з безпілотників, розповів і російський журналіст Євген Піддубний, який перебуває зараз в Ідлібі. Останнім часом всі втрати сирійських урядових сил – результат дій турецьких дронів, стверджує він в своєму Telegram-каналі.

За словами московського кореспондента, турецька сторона не шкодує грошей на боєприпаси – удари наносяться навіть по невеликих скупченнях ворога. Більш того, дрони працюють і вдень, і вночі.

Кореспондент показав розбиту вантажівку військових Асада, по котрій було завдано удару з турецького безпілотника. Машина перевозила майно і боєприпаси одного з підрозділів сирійської армії.

Тим часом з’являються все нові і нові факти знищення бойової техніки сирійської армії. Так, в Інтернеті опубліковано відео, як армія Туреччини з дрона підбиває два сирійських танки. При цьому точність пострілів вражаюча – ракети влучили в цілі з точністю до метра. В коментарі до відео йдеться, що турецька армія продовжує методично знищувати бронетехніку ворога в районі Саракіб.

А “Кавказ-центр” на своїй сторінці в Twitter показав, як Туреччина дронами знищила відразу дві установки реактивних систем залпового вогню сирійської армії. Момент знищення потрапив на відео і був опублікований в соціальних мережах. Крім того, в результаті удару загинули сирійські військові поблизу Хан аль-Сабіле на півдні Ідліб.

“Турки наносять безперервні повітряні удари по російсько-шиїтським формуваннях. В основному використовують ударні дрони. У Тель Хадия знищені 2 установки РСЗВ асадитів. Поблизу Хан аль-Сабіле на півдні Ідліб знищено скупчення асадитів”, – зазначено в повідомленні.