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На блокпосту при в’їзді у Маріуполь нацгвардійці з Об’єднаних Сил затримали двох бойовиків так званої “ДНР”

Дата: 02.03.2020
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Правоохоронці зі складу ОС при в’їзді у Маріуполь затримали двох бойовиків «ДНР», яких розшукує Нацполіція.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

«На блокпості, що розташований на в’їзді в місто Маріуполь, військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил для перевірки документів були зупинені рейсові автобуси сполученням «Маріуполь – Костянтинівка» та «Новотроїцьке – Маріуполь», де в якості пасажирів перебували громадяни, які згідно з пошуковою базою Національної поліції України в Донецькій області є причетними до збройних формувань Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Дані громадяни були затримані військовослужбовцями за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст.260 ККУ «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» та передані співробітникам Нацполіції в Донецькій області для подальшого з’ясування всіх обставин.

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