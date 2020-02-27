Захоплений окупантами тральщик “Черкаси” стоїть у бухті Севастополя, яку колись урятував уродженець Черкащини

На цьому фото - справжній красень U-311, знаменитий тральщик ВМС України «Черкаси», захоплений ворогом після затяжного протистояння у окупованому Криму в березні 2014-го… У фільмі ж, який з 27 лютого виходить на екрани всієї країни, його роль «зіграв» буксир «Корець» – один з тих кораблів ВМСУ, які восени 2018-го першими пройшли через Керченську протоку з Одеси на базу в Бердянську – і виявилися «не по зубам» росіянам, які пробували їх захопити.

Журналісти видання «Крим.Реалії» днями зуміли відслідкувати сучасне місцезнаходження тральщика «Черкаси» і сфотографувати його – вкрадений в України корабель пришвартований біля причалу в Стрілецькій бухті тимчасово окупованого Севастополя. Командир тральщика Юрій Федаш, який зараз служить у штабі командування ВМС, упізнав на фото рідний корабель, візуально оцінив його стан. Зазначив, що за тральщиком явно не доглядають – навіть фарби у окупантів вистачило тільки на те, щоб для чогось замалювати герб Черкас (чи не козак їх так лякає на ньому?) Заодно згадалося, як Федаш з усією командою тральщика прибув у Черкаси через день після завершення подій на Донузлаві і на Соборній площі міста, однойменного з героєм-кораблем, заявив, що приїхав не для того, щоб «покрасуватися» на сцені, а щоб заявити: козацький дух в українцях не помер і буде жити вічно!..

Цікаву деталь відзначає “Козацький край”: місце в Стрілецькій бухті, де пришвартований тральщик «Черкаси», видно від пам’ятника старшому матросу Івану Голубцю, який загинув у березні 1942 року, скидаючи за борт палаючого після німецького обстрілу катера глибинні бомби – щоб не вибухнула вся бухта. Іван Голубець, який став за це Героєм Радянського Союзу – родом з Ліплявого сучасного Канівського району Черкащини. От вам і «дєди ваєвалі», от вам і «Сєвастополь – город слави русскіх маряков»…

Хочете трохи «містики»? Черкащанин загинув, захищаючи Севастополь від окупантів, 25 березня 1942 року, а тральщик «Черкаси» захоплений новітніми окупантами 25 березня 2014 року – рівно через 73 роки… Штрих з розряду «містики» додав і липень 2019 року, коли біля берегів Мавританії раптово спалахнув, як той катер, якого Голубець колись рятував, океанський траулер, на борту якого знаходилися кадети з кримської Керчі, які мали служити флоту Росії. На диво, ніхто не загинув під час пожежі, але траулер затонув. Називався цей траулер беззмінно, ще з радянських часів… «Іван Голубець».