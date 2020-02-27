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Захоплений окупантами тральщик “Черкаси” стоїть у бухті Севастополя, яку колись урятував уродженець Черкащини

Дата: 27.02.2020
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На цьому фото -  справжній красень U-311, знаменитий тральщик ВМС України «Черкаси», захоплений ворогом після затяжного протистояння у окупованому Криму в березні 2014-го… У фільмі ж, який з 27 лютого виходить на екрани всієї країни, його роль «зіграв» буксир «Корець» – один з тих кораблів ВМСУ, які восени 2018-го першими пройшли через Керченську протоку з Одеси на базу в Бердянську – і виявилися «не по зубам» росіянам, які пробували їх захопити.

Тральщик "Черкаси" в Стрілецькій бухті окупованого Севастополя. Лютий 2020 року. Фото "Крим.Реалії"

Журналісти видання «Крим.Реалії» днями зуміли відслідкувати сучасне місцезнаходження тральщика «Черкаси» і сфотографувати його – вкрадений в України корабель пришвартований біля причалу в Стрілецькій бухті тимчасово окупованого Севастополя. Командир тральщика Юрій Федаш, який зараз служить у штабі командування ВМС, упізнав на фото рідний корабель, візуально оцінив його стан. Зазначив, що за тральщиком явно не доглядають – навіть фарби у окупантів вистачило тільки на те, щоб для чогось замалювати герб Черкас (чи не козак їх так лякає на ньому?) Заодно згадалося, як Федаш з усією командою тральщика прибув у Черкаси через день після завершення подій на Донузлаві і на Соборній площі міста, однойменного з героєм-кораблем, заявив, що приїхав не для того, щоб «покрасуватися» на сцені, а щоб заявити: козацький дух в українцях не помер і буде жити вічно!..

Старший матрос Іван Голубець, уродженець Ліплявого Канівського району Черкащини. Українець, який 25 березня 1942 року врятував Стрілецьку бухту Севастополя від вибуху глибинних бомб

Цікаву деталь відзначає “Козацький край”: місце в Стрілецькій бухті, де пришвартований тральщик «Черкаси», видно від пам’ятника старшому матросу Івану Голубцю, який загинув у березні 1942 року, скидаючи за борт палаючого після німецького обстрілу катера глибинні бомби – щоб не вибухнула вся бухта. Іван Голубець, який став за це Героєм Радянського Союзу – родом з Ліплявого сучасного Канівського району Черкащини. От вам і «дєди ваєвалі», от вам і «Сєвастополь – город слави русскіх маряков»…

Хочете трохи «містики»? Черкащанин загинув, захищаючи Севастополь від окупантів, 25 березня 1942 року, а тральщик «Черкаси» захоплений новітніми окупантами 25 березня 2014 року – рівно через 73 роки… Штрих з розряду «містики» додав і липень 2019 року, коли біля берегів Мавританії раптово спалахнув, як той катер, якого Голубець колись рятував, океанський траулер, на борту якого знаходилися кадети з кримської Керчі, які мали служити флоту Росії. На диво, ніхто не загинув під час пожежі, але траулер затонув. Називався цей траулер беззмінно, ще з радянських часів… «Іван Голубець».

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