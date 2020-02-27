Українець отримав престижну нагороду в міжнародному конкурсі «Підприємець року»

Українець Максим Гопачук отримав престижну нагороду в міжнародному конкурсі «Підприємець року», який щорічно проводить компанія Payoneer. Про це повідомляє AIN.UA.

Що це за конкурс?

Цьогоріч у конкурсі взяли участь понад 3500 підприємців зi 120 країн світу. Payoneer вибрав сім переможців в різних номінаціях. Гопачук переміг у номінації «Прорив року».

Підприємцем року стала Катерина Трайчевска, генеральний директор компанії Adeva з США. Нагороду в номінації «Соціально відповідальний бізнес» взяла Карен Джекман, засновник Kindy Ecobaby з Австралії. Кращими бізнесменами в сфері e-commerce стали Кьяра Пеллакані, генеральний директор eCharme SRL з Італії, і Ян ХунЙе, віце-президент Tianjin Heli International Trade Co. Ltd з Китаю. Фрілансерами року – Луїс Едуардо Фігуйредо, власник Divisio з Бразилії, і Сива Балакрішнан, засновник Vserve Ebusiness Solutions з Індії.

Максим Гопачук – професійний музикант, засновник і глава компанії KGUbrass, яка займається виробництвом музичних інструментів, аксесуарів і комплектуючих за індивідуальним замовленням.

Компанія KGUbrass була заснована в 2004 році і почала виробництво в 2011. Сьогодні компанія пропонує покупцям понад 100 унікальних продуктів. Інструменти і комплектуючі KGUbrass продаються на Amazon і eBay.

«Я як професійний музикант ніколи не планував займатися виробництвом музичних інструментів або комплектуючих до них. Але в 2008 році, коли настала криза, потрібно було щось робити і якось заробляти гроші. Ми з моїм партнером, Михайлом Кузнєцовим, побачили можливість в цій ніші і вирішили не упустити шанс. Ми повністю змінили свою звичну сферу діяльності, ми ризикнули і виграли», – розповів Максим.

Також компанія працює з оптовими покупцями з Англії, Нідерландів, Італії, Іспанії, Бразилії, Японії, Польщі, і прямими клієнтами по всьому світу – на Філіппінах, в Китаї, Японії, США, Норвегії, Південній Африці, Індонезії, Канаді та Австралії.

Минулоріч продажі KGUbrass виросли на 200%. Зараз на українських інструментах грають відомі світові музиканти, серед яких Артуро Сандовал і Сергій Накаряков.

Хто ще?

Конкурс проводиться вже 4 роки поспіль, і Максим – не перший українець, який переміг в ньому. Раніше переможцем в категорії «Інноватор року» став український підприємець Максим Петрук, а в 2018 році Payoneer назвав українку Катю Мірюнюк переможницею в категорії «Фрілансер року».