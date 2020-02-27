Меджліс твердо заявляє: кримські татари залишаються патріотами України!

Незважаючи на анексію Росією Криму, яка триває шість років, кримські татари залишаються патріотами України. Про це мовиться у заяві Меджлісу кримськотатарського народу до Дня кримського опору російській окупації 26 лютого, яку цитує Радіо Свобода.
«Шість років тимчасової окупації Криму не зломили волю кримськотатарського народу і значної частини жителів Криму різних національностей. Вони залишаються вірними українській державі і відданими своїй землі, організовуючи мирні ненасильницькі акції опору російським окупантам», – мовиться у заяві.
Зазначається, що у Криму зараз «проходять масові злочини проти жителів півострова, зокрема вбивства, розкрадання, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, дискримінації, обмеження, залякування, насильство, довільні затримання і арешти, тортури і жорстоке поводження, в тому числі з метою домогтися свідчень, і розміщення в психіатричні стаціонари, примусове переміщення або депортація з Криму».
Нагадується також, що Меджліс як виконавчо-представницький орган Курултаю кримськотатарського народу, і Курултай, як вищий представницький орган кримськотатарського народу, «залишаються єдиними повноважними органами національного самоврядування кримськотатарського народу як корінного народу в Україні, і тільки вони мають право виступати від імені кримськотатарського народу і представляти його інтереси усередині України, зокрема в анексованому Криму».
У Меджлісі подякували за підтримку кримськотатарському народу і всім жителям півострова, які «зберігають вірність українській державі», а також запевнили, що продовжуватимуть боротьбу за деокупацію Криму.