Меджліс твердо заявляє: кримські татари залишаються патріотами України!

«Шість років тимчасової окупації Криму не зломили волю кримськотатарського народу і значної частини жителів Криму різних національностей. Вони залишаються вірними українській державі і відданими своїй землі, організовуючи мирні ненасильницькі акції опору російським окупантам», – мовиться у заяві.

Зазначається, що у Криму зараз «проходять масові злочини проти жителів півострова, зокрема вбивства, розкрадання, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, дискримінації, обмеження, залякування, насильство, довільні затримання і арешти, тортури і жорстоке поводження, в тому числі з метою домогтися свідчень, і розміщення в психіатричні стаціонари, примусове переміщення або депортація з Криму».

Нагадується також, що Меджліс як виконавчо-представницький орган Курултаю кримськотатарського народу, і Курултай, як вищий представницький орган кримськотатарського народу, «залишаються єдиними повноважними органами національного самоврядування кримськотатарського народу як корінного народу в Україні, і тільки вони мають право виступати від імені кримськотатарського народу і представляти його інтереси усередині України, зокрема в анексованому Криму».

У Меджлісі подякували за підтримку кримськотатарському народу і всім жителям півострова, які «зберігають вірність українській державі», а також запевнили, що продовжуватимуть боротьбу за деокупацію Криму.