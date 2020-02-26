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Український фрегат і американський есмінець розпочали спільні військові маневри у Чорному морі

Дата: 26.02.2020
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Фрегат "Гетьман Сагайдачний" залишає базу в Одесі...

Флагман ВМС ЗС України фрегат «Гетьман Сагайдачний» (F130) вийшов з головної бази флоту в Одесі та відправився у відкрите море на навчання.

Про це повідомляє Думская.

Вихід відбувся вранці 26 лютого – близько 9:30 він відійшов від причалу Практичної гавані. Фрегат підстраховували буксири портфлоту «Сфінкс» та «Кентавр».

В рамках навчань наш флагман зустрінеться з американським ракетним есмінцем USS Ross (DDG 71), що напередодні увійшов до Чорного моря, та проведуть спільні морські маневри. “Спільні операції в Чорному морі мають вирішальне значення для створення безпечного морського середовища та забезпечення свободи судноплавства”, – заявив командир американського корабля Джон Джон.

Есмінець USS Ross готовий попрацювати на виконання завдань операції "Атлантичне врегулювання"...

Також в ході першого у 2020 році виходу у море, флагман ВМС ЗС України «Гетьман Сагайдачний» відпрацює “курсове завдання К-2” – підготовку корабля до бойового застосування з використанням усього наявного озброєння.

Українсько-американські маневри у Чорному морі зміцнять взаємодію з союзниками і партнерами по НАТО і продемонструють колективну рішучість в питаннях безпеки Чорного моря в рамках операції “Атлантичне врегулювання”.

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