Міжнародний форум Сил спецоперацій завершився обміном досвідом між спецназівцями України і НАТО

Під час загальних зборів командирів частин Сил спецоперацій ЗСУ та їх заступників відбувся показ елементів тренувань і демонстрація зброї на полігоні навчально-тренувального центру ССО.

Командир групи Дмитро демонстрував присутнім екіпірування, оснащення та озброєння свого підрозділу.

Він показав, як його група комплектується для виконання завдань зі спеціальної розвідки та зауважив, що це лише один із можливих варіантів.

«Плануючи свої дії, командир сам визначає чисельність, склад, тактику дій групи та матеріальні засоби, необхідні для успішного виконання завдань його підрозділом, – розповів офіцер. – Такі збори – це майданчик, де командири можуть обмінятися власним бойовим досвідом та зробити свій внесок у підвищення бойових спроможностей тактичних груп спецоперацій.», – підкреслив він.

Під час демонстрації тактичних дій спецгрупи на місцевому полігоні організатори зосередили увагу на особливо важливому елементі – вогневому прикритті відходу групи після виконання завдання на території ворога.

– Виконання завдань у районі бойових дій для спецпризначенців – звична справа. Для нас ідеально проведена операція – це коли завдання виконано, а ворог навіть не здогадався про нашу участь, – говорить Владислав, командир підрозділу. – «Тихо прийшов, тихо пішов» – це про нас.

«Щоб гасло працювало, ми постійно тренуємося, ретельно відпрацьовуємо кожен елемент. Плануючи операцію, враховуємо кожну найменшу дрібницю, усі ризики».

«Однак, не слід виключати можливість, коли раптом щось піде не так. Саме для цього і відпрацьовуємо вогневе прикриття відходу групи з ворожої території», — зазначив командир.

Результати міжнародного форуму ССО

Протягом тижня в ЗС України відбувся комплекс заходів, спрямованих на нарощування бойових спроможностей та визначення основних напрямків трансформації, розвитку та застосування Сил спеціальних операцій.

Усе почалося із міжнародної конференції за участю командування ССО України та країн-членів НАТО. На ній обговорювали й узгоджували план підготовки та подальшого розвитку ССО ЗС України до 2025 року.

Попри те, що такий захід Україна проводить вперше, статус і кількість учасників вразила: командувач Штабу спеціальних операцій НАТО, командувачі Сил спецоперацій ЗС США в Європі, Литовської Республіки, Республіки Польща, Королівства Данія, заступник командувача ССО Королівства Великої Британії.

Також у форумі взяли участь командир міжнародного спеціального тренувального центру, делегати від Командування спецоперацій Республіки Греція, морського тренувального центру США (NAVSCIATTS), Канади та Естонії.

Результатом конференції стало формування спільної візії щодо розвитку системи управління, підготовки та застосування підрозділів ССО України та визначення наступних кроків щодо сертифікації українських підрозділів спецоперацій за стандартами Альянсу.

Ще одним міжнародним заходом був форум з лідерства за участю командирів та головних старшин підрозділів Сил спецоперацій країн-партнерів. На ньому учасники обговорювали особливості виконання бойових завдань у районах бойових дій, надавали методичну допомогу та обмінювалися передовим досвідом щодо роботи груп спецоперацій.

І на завершення – практичний етап – інструкторсько-методичні збори з командирами військових частин Сил спеціальних операцій та їхніми заступниками на базі навчально-тренувального центру ССО.

Основна мета зборів – сформувати єдині погляди щодо напрямків підготовки, а також удосконалити практичні навички і вміння керівного складу під час планування операцій та бойового застосування частин і підрозділів. Для цього організатори заходу обладнали кілька навчальних точок, що представляли штабну структуру (центр планування, тактичний операційний центр, пункт управління спеціальних тактичних груп), так званий land-компонент.

Проте найголовніше, як зауважили самі учасники зборів, – це обмін досвідом, який здобули тактичні групи під час виконання таких бойових завдань, як спеціальна розвідка, спеціальні штурмові дії та пошук.

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