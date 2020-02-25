Під час оперативного відпрацювання Волновахи на Донеччині затримано підозрюваних у причетності до бойовиків

Правоохоронці під час проведення оперативних заходів у Волновасі Донецької області виявили чотирьох осіб, які ймовірно причетні до до незаконних збройних формувань, та затримали особу, яка перебувала у розшуку.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

“Весь комплекс заходів був спрямований на подальше покращення безпекової обстановки, посилення захисту громадян, запобігання незаконному обігу зброї, наркотиків, а також недопущення можливих проявів тероризму”, – зазначають у штабі.

Оперативно-профілактичні дії провели за наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка. До патрулювання залучили понад 100 правоохоронців.

“У результаті проведення комплексу заходів було розкрито крадіжку особистого майна, виявлено 4 осіб, які імовірно причетні до незаконних збройних формувань, затримано особу, яка перебувала у розшуку, та задокументовано понад 10 правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху”, – йдеться у повідомленні.

Також поліцейські зафіксували 6 фактів неналежного поводження громадян з мисливською зброєю і у двох із дев’яти перевірених сімей виявили неналежне виконання батьківських обов’язків.

В останніх випадках правоохоронці склали адміністративні протоколи.

Оперативний стан у Волноваському районі залишається контрольованим. Національна поліція разом із іншими силовиками ООС продовжують забезпечувати безпеку населення в штатному режимі.