Бронекатерна група ВМС провела артилерійські стрільби в Азовському морі

В Азовському морі катери ВМС і Морської охорони Державної прикордонної служби України відпрацювали спільний вихід у море та навчальні артилерійські стрільби.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Малі броньовані артилерійські катери «Кременчук» та «Лубни» спільно з кораблем спеціального забезпечення «Онікс» зі складу Морської охорони Державної прикордонної служби України відпрацювали спільний вихід у море та навчальні артилерійські стрільби”, – йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також повідомляють, що поблизу стрільб перебували судна країни-агресора.

“Катери ФСБ РФ до українських бронекатерів не наближалися, проте вийшли на зв’язок, запросивши наші координати та попередивши про «особливий статус проходження Керченської протоки» та необхідність попередження про наміри щодо здійснення цього”, – повідомляють в Міноборони.

Як зазначається, «Кременчук» та «Лубни» — це бронекатери типу «Гюрза-М», нові судна, спущені на воду лише восени 2018 року. Екіпажі катерів виконали завдання на «відмінно», уразивши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм усі цілі.

Відстань до мішеней становила близько 1 кілометра, і попри чималі хвилі цілі було уражено.

Катерна група ВМС із кораблем Держприкордонслужби України продовжили виконувати завдання навчань і невдовзі відпрацювали, крім денних, і нічні стрільби.

Цілі було уражено і вночі, після чого кораблі повернулися до порту.