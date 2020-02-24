23 лютого у Львові святкували День хокею: “Галицькі Леви” у дружньому матчі перемогли збірну військових Канади

23 лютого у Львові вдруге відсвяткували День хокею міжнародним матчем. На ковзанці у центрі міста зійшлися дві команди – представники збройних сил Канади зі складу військової тренувальної місії UNIFIER та юні спортсмени з хокейної команди «Галицькі леви».

Перед початком гри військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виконав державні Гімни України та Канади. З напутнім словом до спортсменів звернулись представник командування Львівського гарнізону заступник начальника НАСВ полковник Олексій Красюк, міський голова Львова Андрій Садовий, командир канадських військових інструкторів підполковник ЗС Канади Джефрі Туп.

– Я хотів би подякувати хокейному клубу «Галицькі Леви» за те, що підтримали ідею провести цей дружній матч із нашою командою. Ми мали можливість відчути українську гостинність. Сьогодні у нас особлива подія, оскільки ми маємо можливість поділитись канадською культурою. Хокей є важливою частиною канадської культури. Іншою ключовою частиною нашої канадської культури є бажання допомагати іншим. Я з гордістю можу сказати, що солдати з операції «Юніфаєр» раді бути тут і підтримувати нашого близького друга – Україну. Канадці мають багату українську діаспору, яка проживає в Канаді, ми завжди підтримуємо Україну, ще з часів початку незалежності. Сьогодні маємо можливість поєднувати ці два елементи нашої культури — це хокей з українськими друзями, — сказав підполковник Джефрі Туп, командир операції «Юніфаєр».

Матч закінчився з рахунком 7:6 на користь України.

АрміяInform