Український інститут національної пам’яті застерігає: 9 травня Росія намагатиметься використати у політичних цілях

“Росія, яка є країною-агресором, яка порушила міжнародне право, має не тільки низку злочинів за собою, а ще й дуже ганебну практику інструменталізації історії.

Тобто використання історичних подій і фактів задля досягнення політичної мети. І військовий парад в Росії на Червоній площі цього року теж буде інструментом для досягнення політичних цілей, а не для вшанування пам’яті жертв Другої світової війни і не для чесного висвітлення даних”, – підкреслив Дробович.

За його словами, відповідно всі, хто захочуть взяти участь у цих заходах, які навіть експертне середовище інакше як “побєдобєсіє” не називає, повинні рахуватися з тим, що вони стануть інструментом російської агресивної політики.

“І це стосується не тільки України, а й будь-яких лідерів держав Європи, Сполучених Штатів Америки, Азії… Будь-хто, хто погоджується брати участь у параді, має бути свідомий того, що з максимально високою імовірністю це буде використано Росією для своїх імперіалістських, загарбницьких цілей або виправдань злочинів Другої світової війни.

Така позиція не тільки Інституту національної пам’яті, а й загальний консенсус адекватних науковців і в Україні, і у світі”, – сказав голова УІНП.

Він додав, що це очевидні ризики, і з ними треба рахуватися.

“Фактично це політична пастка для всіх, хто буде навіть помишляти брати участь у параді. А ми, до речі, маємо сказати, що багато європейських лідерів або делегацій планують брати участь у цих заходах.

Український інститут національної пам’яті застерігає, що це буде використано Росією з політичною метою”, – ще раз наголосив Дробович.