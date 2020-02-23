Патріотична література лідирувала на церемонії нагородження Всеукраїнського рейтингу “Книжка року”

У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження ХХІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року».

«Козацький край» констатує: книги патріотичної тематики продовжують користуватися авторитетом як у масового українського читача, так і у професіоналів журі.

Зокрема, у номінації «Біографії / мемуари» відзнаку отримало видання Оксана Гайової і Михайла Перуна «На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький», у номінації «Публіцистика / сучасні мемуари» – книга Андрія Котлярчука «Добровольці. Доба героїв», у номінації «Минувшина» – книга Тіни Пересунько «Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «руського міра», у номінації «Красне письменство» – книга Василя Шкляра «Характерник», a у номінації «Життєписи» – книги «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР» та «Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання» Леоніда Ушкалова.

Слід також відзначити окремо видання творів авторів минулого, які теж надзвичайно любили Україну та її історію: у номінації «Дитяче свято» серед творів для школярів середніх класів визнано найкращою рейтингову в усі часи і цікаву для всіх поколінь українців книгу «Пропала грамота» Миколи Гоголя (видавництво «Абабагаламага»), а у номінації «Дослідження / документи» – шеститомник вибраних творів першого митрополита самостійної Православної Церкви України Василя Липківського, підготовлений до друку Інститутом української історіографії та джерелознавства НАНУ.

Цікаво, що навіть у номінації «Спеціальна література / довідкові видання» перемогу здобула книга «Звичаї нашого роду. Страви української кухні» київського видавництва «Генеза», фіналістом стала книга Діани Клочко «65 українських шедеврів. Визнані й неявні», а гран-прі Всеукраїнського рейтингу отримала книга Василя Косіва «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989» київського видавництва «Родовід».

З вищесказаного робимо висновки: патріотична, історіографічна та культурознавча література як і раніше, залишається у фаворі в українців, здатних читати, а отже – й критично мислити. Зрештою, знаково те, що лауреатом Всеукраїнського рейтингу стала книга Костянтина Родика «Сізіф ХХ. Книжка vs. політика»…

Ярослав ЗВЕНИГОРА