Православна церква України та Українська греко-католицька церква закликали українців бути милосердними до евакуйованих з Китаю співвітчизників

Православна церква України та Українська греко-католицька церква закликали українців бути милосердними до співвітчизників, евакуйованих з Китаю через спалах коронавірусу COVID-19. Заяви церков було зроблено на тлі агресивної поведінки українців у різних куточках країни через небажання приймати співгромадян з Уханя.

“Страх і відчуження підштовхують людей до неприйняття… Заклик до милосердя і любов до ближнього — основа Божого Закону. Нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність…

Нехай Господь дасть усім нам, як суспільству, мудрість та витримку, збереже від пошесті згубної хвороби та від згубної ненависті й відчуження!”, – йдеться в заяві, поширеній пресслужбою ПЦУ в четвер, 20 лютого.

У ПЦУ відзначили, що коментування медичного аспекту проблеми не входить до компетенції церкви. Але ігнорувати моральну складову вона не може.

“Ми зобов’язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство”, – пояснили в помісній церкві.

Предстоятель УГКЦ митрополит Святослав (Шевчук) констатував, що поведінка учасників протестів далеко від християнської. Пояснивши, що людьми рухає страх зараження невідомою їм хворобою, оскільки українська система охорони здоров’я далека від досконалості.

“Для того, щоб перебороти страх, не вистачає почуття людяності і чесноти християнської любові до ближнього. Не таким небезпечним є коронавірус, як вірус ненависті і зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними методами, то від вірусу ненависті нас може захистити лише сила любові”, – цитує Святослава пресслужба УГКЦ.

Голова УГКЦ закликав владу вжити всі заходи для забезпечення безпеки українців. А українців – не заважати поверненню своїх співгромадян на Батьківщину.