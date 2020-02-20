Український студент викупив у Стівена Кінга за один долар право на екранізацію його твору

Про це повідомляє видання yabl.

“19-річний український студент підписав договір зі Стівеном Кінгом за програмою Dollar Baby та всього за $1 викупив право на екранізацію його оповідання від 2008 року”, – йдеться у повідомленні.

У рамках програми Dollar Baby Кінг за $1 ділиться своїми авторськими правами зі школярами та студентами-кінематографістами, щоб ті могли екранізувати його роботу. Схвальна відповідь на запит Валентина була отримана досить швидко. Однак таких контрактів укладається від п’яти до десяти щороку.

“Мені подобається, що у мене є можливість протягнути руку допомоги новачкам, так само як колись протягнули мені”, – коментує продаж прав на екранізацію свого твору американський письменник.

Права на екранізацію оповідання надаються на рік. Згідно з умовами, короткометражний фільм не можна викладати в мережу або транслювати на телебаченні. Випустити стрічку в широкий прокат буде можливо тільки з особистого дозволу Кінга.

Лавренюк планує випустити короткометражний фільм за оповіданням до кінця цього року, це буде його дебютний проєкт.