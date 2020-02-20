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Український студент викупив у Стівена Кінга за один долар право на екранізацію його твору

Дата: 20.02.2020
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Український студент Валентин Лавренюк підписав контракт з письменником Стівеном Кінгом, викупивши за $1 права на екранізацію його оповідання “Велотренажер” 2008 року.

Про це повідомляє видання yabl.

“19-річний український студент підписав договір зі Стівеном Кінгом за програмою Dollar Baby та всього за $1 викупив право на екранізацію його оповідання від 2008 року”, – йдеться у повідомленні.

У рамках програми Dollar Baby Кінг за $1 ділиться своїми авторськими правами зі школярами та студентами-кінематографістами, щоб ті могли екранізувати його роботу. Схвальна відповідь на запит Валентина була отримана досить швидко. Однак таких контрактів укладається від п’яти до десяти щороку.

“Мені подобається, що у мене є можливість протягнути руку допомоги новачкам, так само як колись протягнули мені”, – коментує продаж прав на екранізацію свого твору американський письменник.

Права на екранізацію оповідання надаються на рік. Згідно з умовами, короткометражний фільм не можна викладати в мережу або транслювати на телебаченні. Випустити стрічку в широкий прокат буде можливо тільки з особистого дозволу Кінга.

Лавренюк планує випустити короткометражний фільм за оповіданням до кінця цього року, це буде його дебютний проєкт.

Твір “Велотренажер” розповідає про художника Річарда Сіфкіца, який намагається схуднути та їздить на тренажері в підвалі свого будинку в Нью-Йорку. Чим більше Сіфкіц худне – тим частіше його переслідують дивні ілюзії.

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