Контррозвідка СБУ затримала агента так званого “МДБ ЛНР”

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента незаконних збройних формувань, який передавав розвідувальну інформацію представникам так званого «МДБ ЛНР».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС, мешканець тимчасово окупованого Луганська, був завербований так званим «МДБ ЛНР». Для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції.

Інформатор переховувався у різних населених пунктах нашої країни. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності фігуранта справи. Після цього він був оголошений у загальнодержавний розшук. Правоохоронці затримали інформатора за місцем тимчасового проживання у Києві.

Затриманого буде доправлено до суду для розгляду клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Операція із затримання підозрюваного проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.