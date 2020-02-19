В Одесі 325 курсантів військової академії вишикувалися на плацу, утворивши величезний тризуб

Курсанти військової академії (м. Одеса) до Дня Державного Герба України провели незвичайний флешмоб. На ранковому шикуванні 325 курсантів на плацу академії зобразили фігуру національного символу — Державного Герба.

Символічно, що участь у цьому заході взяли слухачі академії, які приїхали навчатися в цей славетний військовий виш із різних куточків країни: Луганщини, Донеччини, Дніпра, Львова, Тернополя, Києва. Таким чином, вони підтвердили єдність України як незалежної держави.

Курсанти передали естафету проведення флешмобу своїм колегам з Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

АрміяInform