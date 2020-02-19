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В Одесі 325 курсантів військової академії вишикувалися на плацу, утворивши величезний тризуб

Дата: 19.02.2020
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Курсанти військової академії (м. Одеса) до Дня Державного Герба України провели незвичайний флешмоб. На ранковому шикуванні 325 курсантів на плацу академії зобразили фігуру національного символу — Державного Герба.

Символічно, що участь у цьому заході взяли слухачі академії, які приїхали навчатися в цей славетний військовий виш із різних куточків країни: Луганщини, Донеччини, Дніпра, Львова, Тернополя, Києва. Таким чином, вони підтвердили єдність України як незалежної держави.

Курсанти передали естафету проведення флешмобу своїм колегам з Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

АрміяInform

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