Ніхто не насмілиться скасувати вітання “Слава Україні!” – генерал Забродський

Скасування бойового вітання “Слава Україні – Героям слава!” – не буде. Навряд чи хтось насмілиться зазіхнути на бойове вітання, яке вже визнане українськими воїнами. Таку думку висловив народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” генерал-лейтенант Михайло Забродський, повідомляє 5-й канал.

“Зараз піднімається чимала хвиля обурення тим, що нещодавно Верховна Рада голосуванням майже всього залу скасувала дію “Стройового статуту”. Основна претензія, яка висувається до законотворців – це те, що разом із “Стройовим статутом” відмінилося славне нещодавно введене бойове вітання “Слава Україні – Героям слава!”, – пояснив Михайло Забродський.

Він додав: “Одразу хочу сказати: відміна “Стройового статуту”, а точніше позбавлення його статусу закону України не має нічого спільного з метою відмінити вітання, яке було нещодавно введене і вже встигло прижитись у Збройних силах України”.

Забродський також заявив: “Особисто в мене немає жодного сумніву, що ніхто не буде зазіхати на те, щоб вітання, яке було введене і прижилось з Збройних Силах, перестало застосовуватись або припинило існувати.

Впевнений, що в керівному документі, над яким зараз працюють в Міністерстві оборони і в Генеральному штабі Збройних сил України, всі ці моменти будуть врегульовані”.

Забродський зазначив, що до 1 березня мають бути розроблені нормативні документи, які впорядкують ці питання: “По-перше, до першого березня діє попередня редакція статуту, яка чітко визначає виконання стройового вітання, і зокрема вітання “Слава Україні – Героям слава!”.

Цим самим законом Кабінету Міністрів України, а саме Міністерству оборони доручено до 1 березня розробити свій документ, який би визначав всі положення, які до останнього часу містились у “Стройовому статуті”, – відповідно і порядок вітання військовослужбовців, військових підрозділів”, – повідомив Забродський.

Історична правда