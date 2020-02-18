Шоста річниця перемоги Революції Гідності: у Києві вшанують пам’ять Небесної Сотні

18-22 лютого Україна відзначає переможне завершення Революції Гідності та вшановує пам’ять героїв Небесної Сотні. У 2014 році в ці дні в Києві загинуло майже сто осіб, десятки пропали без вісті, понад тисячу було поранено і сотні – заарештовані. Щорічно в Києві і інших містах країни в кінці лютого проводяться жалобні заходи в пам’ять про загиблих революціонерів, нагадують Патріоти України.

Річниця Революції Гідності – план заходів в Києві

У Києві в річницю завершення Революції Гідності планується проведення ряду траурних заходів. Вони заплановані як київською та державною владою, так і громадськими організаціями.

18 лютого, 19:00: Хода пам’яті і панахида по Небесній Сотні. Панахиду проведуть в Михайлівському соборі. Після неї заплановано ходу, яка пройде по маршруту: Михайлівська площа – вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Грушевського – Фортечний провулок – вулиця Інститутська – алея Героїв Небесної Сотні.

20 лютого, 10:00: Хода гідності і Всеукраїнське віче. Марш розпочнеться о 10:00 в Кріпосному провулку, звідки попрямує до храму Архистратига Михаїла, де пройде панахида по Небесній сотні. О 12:30 організатори проведуть віче на Майдані Незалежності, а о 14:00 – панахиду за загиблими в російсько-українській війні у Стели Героїв на Михайлівській площі.

20 лютого, 11:00: Ангели пам’яті-2020. Це вже шоста щорічна, всесвітня тиха акція. На згадку про Небесну Сотню кияни збираються у верхнього входу на станцію метро “Хрещатик” і розвішують білих паперових ангелів на деревах вздовж алеї Героїв Небесної Сотні.

20 лютого, 14:00: “Вдячні за свободу”. У колонній залі КМДА, за підтримки київської влади і Національного музею Революції Гідності, пройде Концерт пам’яті Небесної Сотні, а також працюватимуть виставки, присвячені подіям революції.

Фінал Революції Гідності, яким він був: розстріли на Майдані і перемога протестуючих

18-20 лютого стали кульмінацією Революції і найкривавішим її періодом. За ці три дні режим Януковича руками спецназу “Альфи”, бійців Внутрішніх військ і міліцейських загонів особливого призначення “Беркут” вбив 77 осіб, поранив понад тисячу.

Оголосивши в центрі Києва “проведення антитерористичної операції”, силовики застосували проти протестувальників бойову зброю і бронетехніку, підпалили Будинок профспілок і кілька разів безуспішно штурмували Майдан.

Все закінчилося 20 лютого, о 22:17 – тоді Верховна Рада прийняла постанову про “засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі громадян України”. Два дні потому, в ніч на 22 лютого, з України втік президент Віктор Янукович – Революція Гідності закінчилася перемогою протестуючих.