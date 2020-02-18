Євросоюз звинуватив бойовиків у порушенні режиму тиші на Донбасі і вимагає від Росії змусити терористів дотримуватися домовленостей

Євросоюз звинуватив бойовиків у порушенні режиму тиші у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.

Про це йдеться у коментарі речника ЄС із питань зовнішніх справ і політики безпеки, який є у розпорядженні “Європейської правди”.

“Застосування зброї, забороненої Мінськими угодами, що призвело до жертв, викликає надзвичайну стурбованість. Ці наступальні спроби збройних формувань, підтримуваних Росією, повністю суперечать домовленому припиненню вогню, яке досі повністю не дотримується”, – сказав представник ЄС.

Він нагадав, що повна реалізація Мінських угод і заходів, узгоджених на “нормандському саміті” в Парижі, мають вирішальне значення у цьому контексті.

Речник підкреслив, що у зв’язку із загостренням ЄС очікує дій від Росії.

“Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використає свій вплив на підтримувані нею збройні формування”, – зазначив він.

атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного. Нагадаємо, у вівторок зранку бойовикипідрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Представництво України в ЄС поінформувало Євросоюз про новий напад РФ на Донбасі, закликавши партнерів до рішучої реакції.

Наразі позицію Євросоюзу вже підтримали США.