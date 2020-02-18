Чергова підлість російсько-окупаційних військ: використавши усю заборонену артилерію і танки, ворог спробував здійснити прорив українських позицій

Сьогодні, 18 лютого, обстановка на лінії бойового зіткнення різко загострилася. Загалом від початку поточної доби російсько-окупаційні війська, за наявною на даний час інформацією, здійснили вже 13 прицільних обстрілів позицій Українських героїв, при цьому ворог активно застосовував міномети й танки з напрямку від окупованих ним н.п. Голубівське та Сентянівка.

Зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу н.п. Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний. Зазначимо, що на цій ділянці, особливо в районі н.п. Оріхове вже декілька тижнів поспіль російсько-окупаційні війська вели постійні прицільні обстріли наших позицій з важкого озброєння.

За наявною інформацією, з близько 05.30 до 10.00 російсько-окупаційні війська випустили близько 70 мін 120-го та 82-го калібрів, здійснили 30 пострілів з танка, активно застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Підрозділи Об’єднаних сил, які оборонялися, дали адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, нанесенням вогневого ураження з метою придушення ворожої збройної активності.

За даними Штабу ООС, наші захисники утримали повний контроль над ситуацією. У ворога є загиблі та поранені. Противник близько 10.00 запросив режим «тиші».

Позиції українських захисників не втрачені.

Штаб також зазначає, що у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація контрольована.

Разом з тим, пресцентр Об’єднаних сил повідомляє, що російські найманці при спробі прориву позицій українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим «тиші» для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих.

Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права щодо ведення бойових дій, задовольнила це гуманітарне прохання противника.

Проте, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену інформаційну маніпуляцію, звинувачуючи у спробі нападу українську сторону.

Командування ООС зазначає, що весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією. Штаб ще раз офіційно заявляє: українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими.

Окрім цього, нашими воїнами зафіксовані ведення вогню російсько-окупаційними військами в районах Золотого-4 та Луганського, де окупанти вели непоодинокі обстріли наших позицій переважно з гранатометів різних систем, а також стрілецького озброєння. Також по оборонцям Луганського окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм з напрямку від н.п. Логвинове. В районі міста Попасна окупанти застосували міномети 120-го калібру.

На превеликий жаль, сьогодні Україна знову понесла непоправну втрату. Під час штурмових дій противника та внаслідок нападу отримав поранення несумісне з життям, 22-річний боєць 72-ї окремої моторизованої бригади «Чорних запорожців». **********************************

За уточненою інформацією, збройні формування Російської Федерації особливо цинічно обстріляли позиції наших захисників поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Попасна та Хутір Вільний, при цьому активно використовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Так, російські окупанти застосовували артилерійські системи, зокрема, ствольну артилерію калібру 152 мм – 6 снарядів, калібру 122 мм – 18 снарядів. Крім того, загарбники випустили по позиціям наших захисників понад 164 міни з мінометів калібру 120 мм та 44 міни з 82-мм мінометів. Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по нашим позиціям з озброєння танку. Також у районі бойового зіткнення штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи противника.

За інформацією: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation