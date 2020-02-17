СБУ ліквідувала розгалужену мережу проросійських “ботоферм” у кількох містах України

Служба безпеки України блокувала у різних регіонах країни діяльність розгалуженої мережі «ботоферм», обладнання яких підтримувалось через російські онлайн-сервіси.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті. Загалом угруповання зареєструвало понад 8000 активних акаунтів для поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських високопосадовців. Через акаунти також розповсюджували вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби.

Реєстрацію цих акаунтів в мережі «Інтернет» здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів. Частина обладнання використовувалось зловмисниками для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених «операторів» «Фенікс» і «Лугаком», які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів.

За інформацією спецслужби, цими «послугами» користувались «ватажки» незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» і «ДНР».

Під час проведення обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненської області) та Ірпені (Київської області) виявлено і вилучено комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Вилучено чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів. Наразі перевіряється версія щодо причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів РФ.

Нагадаємо: раніше цього місяця мережа Facebook повідомила, що припинила роботу цілої мережі акаунтів, що використовувалася російською військовою розвідкою для поширення дезінформації в інтернеті, націленої на Україну та інші країни Східної Європи.