Київ потрапив у ТОП-10 найкрасивіших міст світу

Столиця України увійшла у ТОП-10 міст із найкрасивішими краєвидами – за версією видання The Guardian.

Рейтинг називається “10 кращих міст світу: поради читачів” і складали його туристи і читачі популярного в усьому світі американського видання The Guardian.

“Церква святого Андрія в пастельних тонах, знаходиться на вершині крутого пагорба, в центрі історичного Подільського району Києва, – приклад чудової барокової архітектури. Але що дійсно відрізняє це місце від багатьох інших – так це його оглядовий майданчик, куди можна увійти всього за 60 пенсів (15 гривень), який відкриває фантастичний вид на все місто в 360 градусів. Ви можете подивитися на різноколірні старовинні будинки, купольні церкви і мощену вулицю, що називається Андріївський узвіз, перш ніж повернути, щоб оглянути річку і сучасне місто”, – пише журнал.

Повний перелік міст, що увійшли в ТОП-10

Кейптаун, Південна Африка

Київ, Україна

Нью-Йорк, США

Ханой, В’єтнам

Більбао, Іспанія

Вальпараїсо, Чилі

Берген, Норвегія

Верона, Італія

Гавана, Куба

Джайпур, Індія

Міжнародний портал Big 7 Travel також склав свій рейтинг . Фахівці “Big 7 Travel” визначили свій ТОП-50 найбільш дружніх міст світу, до якого також потрапив Київ. Відповідний рейтинг був складений з урахуванням думок 1,5 мільйона відвідувачів порталу.