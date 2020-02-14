Закохані українець і полька порушили державний кордон…

Молоду пару, яка поза пунктом пропуском незаконно перетнула кордон з Польщі в Україну, затримали прикордонники відділу “Шегині”.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Під час опитування затриманих стало відомо, що він, 20-річний українець, працював за кордоном, де покохав 15-річну польку. Батьки дівчини були проти таких стосунків, тому молодий чоловік знайшов специфічне рішення проблеми.

Оскільки дівчина не мала документів, що дають право на перетинання кордону, молодик запропонував незаконно подолати кордон. Декілька днів пара ретельно планувала свій маршрут, чим привернула увагу прикордонників оперативних підрозділів, які і поінформували колег про можливе правопорушення.

Тепер іноземку передадуть польським правоохоронцям за угодою про реадмісію. А її повнолітнього супутника чекає відповідальність. Обставини правопорушення встановлюються, – йдеться у повідомленні.