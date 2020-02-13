Українка отримала премію “Оскар-2020″ за документальний фільм

Тріумфатором церемонії Оскар-2020 став фільм “Паразити”, які отримав чотири нагороди з шести, на які був номінований: за найкращий фільм, за кращу режисуру, за найкращий оригінальний сценарій і за кращий іноземний художній фільм.

Серед тріумфаторів 92-ій церемонії нагородження Оскар виявилася уродженка України, продюсер з Києва Олена Андреїчева.

Вона разом зі своєю колегою Керол Дайсингер отримала найпрестижнішу кінонагороду в номінації “кращий документальний короткометражний фільм”. Олена Андреїчева разом з Керол Дайсингер зняли незвичайний документальний фільм про афганських дівчаток “Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)”.

У фільмі показано життя дівчаток в Афганістані – історія про юних афганських дівчаток, які вчаться читати, писати та кататися на скейтборді в Кабулі. Дівчата навчаються у своєрідній школі, яка організована спеціально для дітей.

Варто відзначити, що документальна короткометражка Андреїчевої раніше отримала також нагороду іншого кінофестивалю – BAFTA 2020.

Олена Андрейчева – киянка, яка переїхала жити в Лондон. Там вона займається розвитком британського телебачення, знімає документальні фільми на гострі суспільні теми – імміграція, торгівля людьми, про в’язниці.

“Найважливіший аспект моєї роботи та моя мотивація – це справжнє бажання дізнатися, яке життя людей, що постають у моїх фільмах”, – написала Андреїчева у своєму блозі.