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Українець став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

Дата: 12.02.2020
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“Золото” континентальних змагань з греко-римської боротьби здобув українець Семен Новіков, який став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 87 кг.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Новіков після перемог над іспанцем Жесусем Фреснеда (9:0), Метеханом Башаром з Туреччини (7:2) та росіянином Олександром Комаровим (5:3) у фіналі упевнено переміг неодноразового призера чемпіонатів світу, чемпіона Європи-2017 угорця Віктора Льорінца (7:1),

Це друга медаль збірної України на чемпіонаті Європи-2020. У вазі до 63 кг харків’янин Ленур Теміров здобув бронзову медаль.

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.

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