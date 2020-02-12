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Російська оперна співачка виступила перед українськими солдатами у образі Мерілін Монро

Дата: 12.02.2020
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Перед українськими бійцями у Попасній та під Дебальцевим на Світлодарські дузі художник Арсен Савадов відтворив концерт Мерілін Монро, зазначають Патріоти України.

1954-го голлівудська зірка виступила перед американськими військовими в Південній Кореї. Мала підвищити бойовий дух у захисті кордонів країни від комуністів з Півночі.

У сучасному рімейку туру роль Монро виконали російська меццо-соправно Марія Максакова та співак El Кравчук.

“Марія своєю непростою біографією показала, що це дуже протверезить путінську ідеологію, Вона людина, яка емігрувала в нашу країну ще й підбадьорює наших воїнів”, – розповідає Савадов.

Мистецька акція художника стала основою фільму “Голоси любові”. Прем’єра стрічки відбулася 9 лютого в київському центрі сучасного мистецтва М17.

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