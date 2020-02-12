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Бригаду, яка вирушає у зону ООС, укомплектували потужними бронемашинами “Варта”

Дата: 12.02.2020
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Військовослужбовці Центральної автомобільної бази зберігання, що дислокується на Хмельниччині, передали представникам однієї з бригад спеціалізовані броньовані автомобілі вітчизняного виробництва «Варта».

Ці сучасні та потужні авто стануть на озброєння підрозділів і посилять їх мобільність під час виконання бойових завдань у складі сил та засобів операції Об’єднаних сил, повідомляє АрміяInform.

– У нас ще немає досвіду експлуатації цих броньованих велетнів, ми отримуємо тільки першу партію. Це сучасний автомобіль, і потребує професіоналізму водіїв під час експлуатації, – розповів сержант Олег Кучер, який потрапив до армії ще з першої хвилі мобілізації і має чималий бойовий досвід. – Ми впевнені, що вони підсилять можливості нашого підрозділу саме тепер, коли ми готуємось до чергової ротації.

 

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