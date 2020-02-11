У Львові вийшла друком книга “Битви за Україну”

У львівському видавництві «Апріорі» вийшла друком чудова, багато ілюстрована книга «Битви за Україну» , що коротко і влучно розповідає про нашу історію для читачів категорії «8+».

У книзі розповідається про визначні битви українських вояків. Визначні не з погляду розміру армій та кількості зброї, а за глибиною народної пам’яті про них та впливу на історичну долю України.

Ці битви й бої, перемоги й поразки наших предків зробили Україну Україною, а нас – українцями…

Видання призначене для широкого кола читачів.

Упорядник – Олена Волосевич

Художник – Артур Орльонов